Reuters: БпЛА, залетевшие в Польшу, отслеживали радарами немецких Patriot в Жешуве

Во время беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши российскими БпЛА ночью 10 сентября их отслеживали радарами двух немецких Patriot, которые временно дежурят возле стратегического аэропорта.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в структурах безопасности Германии, пишет "Европейская правда".

Движение беспилотников, залетевших в Польшу, отслеживали с помощью радаров двух немецких систем Patriot.

Обе батареи в настоящее время развернуты возле стратегического аэропорта Жешув-Ясенка, который является важным хабом для поставки военной помощи Украине.

Также неназванные собеседники агентства в НАТО сообщили, что к реагированию на инцидент привлекли польские истребители F-16 и нидерландские F-35, которые временно дежурят в стране, итальянские наблюдательные самолеты AWACS и спецсамолет для воздушной дозаправки.

Премьер Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. Всего сбили три аппарата, которые идентифицировали как непосредственную угрозу.

Сообщали о падении БпЛА в селе недалеко от границы с Беларусью, в результате чего поврежден жилой дом и авто.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и самом серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.