У Франції почалась передача повноважень новому прем’єру

У Франції розпочалась офіційна передача повноважень новому прем’єр-міністру Себастьєну Лекорню, який досі очолював міністерство оборони.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Вдень 10 вересня Лекорню прибув до урядової будівлі, де його привітав попередній прем’єр Франсуа Байру.

У короткій промові з нагоди прийняття повноважень Лекорню подякував Байру за допомогу й поради, яку той готовий надати після восьми місяців на посаді очільника уряду.

Він висловив намір працювати задля політичної та інституційної стабільності.

Лекорню сказав про необхідність "зміни підходів, не лише у формах чи методах, а й суті" та про те, що потрібно "більш серйозно співпрацювати з опозицією".

Нагадаємо, 9 вересня Франсуа Байру у вівторок подав президенту заяву про відставку – після того, як парламент прогнозовано провалила голосування за вотум довіри його уряду, який Байру сам ініціював на тлі необхідності ухвалювати бюджет без підтримки парламенту.

Майже одразу після того президент Емманюель Макрон призначив премʼєр-міністром Себастьєна Лекорню, очільника Міністерства оборони країни.

Макрон, як повідомляється, доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті Франції, "з метою ухвалення державного бюджету та укладення домовленостей, необхідних для ухвалення рішень у найближчі місяці".

Усе про відставку уряду Франції та наслідки цього для України – у відеоблозі "ЄвроПравди".