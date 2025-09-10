Во Франции началась официальная передача полномочий новому премьер-министру Себастьену Лекорню, который до сих пор возглавлял министерство обороны.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Днем 10 сентября Лекорню прибыл к правительственному зданию, где его приветствовал предыдущий премьер Франсуа Байру.

В короткой речи по случаю принятия полномочий Лекорню поблагодарил Байру за помощь и советы, которые тот готов предоставить после восьми месяцев на посту главы правительства.

Он выразил намерение работать для политической и институциональной стабильности.

Лекорню сказал о необходимости "изменения подходов, не только в формах или методах, но и в сути" и о том, что нужно "более серьезно сотрудничать с оппозицией".

Напомним, 9 сентября Франсуа Байру во вторник подал президенту заявление об отставке – после того, как парламент прогнозируемо провалил голосование за вотум доверия его правительству, которое Байру сам инициировал на фоне необходимости принимать бюджет без поддержки парламента.

Почти сразу после этого президент Эмманюэль Макрон назначил премьер-министром Себастьяна Лекорню, главу Министерства обороны страны.

Макрон, как сообщается, поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, "с целью принятия государственного бюджета и заключения соглашений, необходимых для принятия решений в ближайшие месяцы".

Все об отставке правительства Франции и последствиях этого для Украины – в видеоблоге "ЕвроПравды".