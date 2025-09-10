Фицо о российских дронах в Польше: нужно выяснить, кто их контролировал

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости определить, "кто контролировал беспилотники", которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Об этом он написал в посте в Facebook, передает "Европейская правда".

Фицо заявил, что нарушение воздушного пространства Польши "является серьезным инцидентом, который может иметь далеко идущие последствия", а затем "чрезвычайно важно объективно определить, было ли это преднамеренным или случайным, и кто контролировал беспилотники".

"Я выражаю свою солидарность с Польшей и предлагаю свое сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", – написал он.

Словацкий премьер заверил, что "не поддастся на провокации политических игр или антиправительственных и антисловацких СМИ".

"Я получаю информацию исключительно из соответствующих источников. Сейчас эти источники позволяют мне занять только вышеупомянутую позицию. Если будет основание, я изменю или дополню свою позицию, строго придерживаясь принципов международного права", – отметил он.

По словам Фицо, нарушение воздушного пространства Польши и способность польских вооруженных сил реагировать на это является "суровым зеркалом для словацких оппозиционных политиков, которые бесплатно передали всю систему противовоздушной обороны Украины без адекватной компенсации".

"Вместо того чтобы признать свою вину за этот военный саботаж против Словакии, они бегают по СМИ, как безголовые курицы, доказывая, что способны лишь приносить несчастье Словакии", – добавил он.

Отметим, глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что "инцидент" с российскими дронами в Польше доказывает: венгерская политика призывов к "миру" в войне между Украиной и Россией является правильной.

Напомним, семь беспилотников найдено в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.