В Москве прокомментировали появление российских БпЛА над Польшей

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

Представитель правителя России Дмитрий Песков уклонился от комментариев относительно инцидента, заявив, что это в компетенции российского Минобороны.

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, чаще всего – даже не пытаясь привести хоть какие-то аргументы", – сказал он на вопрос об обвинениях в адрес Москвы.

В Минобороны РФ заявили, что "объектов для поражения на территории Польши не планировалось", и что "максимальная дальность полета примененных во время удара российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров".

Также там добавили, что открыты для консультаций с Министерством обороны Польши.

Напомним, семь беспилотников найдено в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА, некоторые из них залетели вглубь территории страны более чем на 250 километров.

А представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.