Голова МЗС Норвегії: схоже, Росія випробовує НАТО

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що нічне порушення польського повітряного простору могло бути спробою Росії випробувати НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

На пресконференції в середу Ейде сказав, що "багато що вказує на те, що це може бути спробою Росії випробувати НАТО в дуже напруженій ситуації".

За словами норвезького міністра, Польща дійшла висновку, що все вказує на те, що це був навмисний акт, а не випадковість.

Він додав, що дрони впали на територію Польщі під час масованого обстрілу України, але при цьому деякі з них влетіли з білоруської території.

"Це серйозне порушення польського повітряного простору, тобто повітряного простору НАТО", – сказав Ейде, засудивши цей інцидент.

Нагадаємо, після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.