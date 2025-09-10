Глава МИД Норвегии: похоже, Россия испытывает НАТО

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что ночное нарушение польского воздушного пространства могло быть попыткой России испытать НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

На пресс-конференции в среду Эйде сказал, что "многое указывает на то, что это может быть попыткой России испытать НАТО в очень напряженной ситуации".

По словам норвежского министра, Польша пришла к выводу, что все указывает на то, что это был преднамеренный акт, а не случайность.

Он добавил, что дроны упали на территорию Польши во время массированного обстрела Украины, но при этом некоторые из них влетели с белорусской территории.

"Это серьезное нарушение польского воздушного пространства, то есть воздушного пространства НАТО", – сказал Эйде, осудив этот инцидент.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки по меньшей мере семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства Адам Шлапка заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.