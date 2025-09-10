Укр Рус Eng

Президент Румунії прокоментував вторгнення російських БпЛА у Польщу

Новини — Середа, 10 вересня 2025, 17:34 — Марія Ємець

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА промовисто свідчить, що Росія випробовує межі дозволеного і не налаштована на мир. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Румунський президент заявив, що Росія вночі 10 вересня, порушивши повітряний простір Польщі, "знову продемонструвала, що вона поводиться агресивно, постійно випробовує наші межі і кидає виклик усім нашим зусиллям для досягнення миру".

Він назвав поведінку РФ неприйнятною.

"Росію потрібно зупиняти і чинити на неї тиск з метою посадити за стіл переговорів", – наголосив Нікушор Дан.

Він висловив солідарність з Польщею та зазначив, що країни НАТО налаштовані посилювати захист усього східного флангу Альянсу.

Мешканці румунських містечок над Дунаєм стали свідками чергових ударів РФ біля Ізмаїла

"Також ми продовжимо повною мірою підтримувати Україну та її мужніх людей, які щоденно перебувають під безжальною атакою", – додав Нікушор Дан. 

Румунія вночі 10 вересня також піднімала свої винищувачі через масовану повітряну атаку РФ проти України.

Нагадаємо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" неодноразово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали далі вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу – що відбулося і цієї ночі.

