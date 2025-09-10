Президент Румунії прокоментував вторгнення російських БпЛА у Польщу

Президент Румунії Нікушор Дан вважає, що безпрецедентне порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА промовисто свідчить, що Росія випробовує межі дозволеного і не налаштована на мир.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Румунський президент заявив, що Росія вночі 10 вересня, порушивши повітряний простір Польщі, "знову продемонструвала, що вона поводиться агресивно, постійно випробовує наші межі і кидає виклик усім нашим зусиллям для досягнення миру".

Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace.



This is unacceptable, Russia must be stopped and pressured to come to… – Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025

Він назвав поведінку РФ неприйнятною.

"Росію потрібно зупиняти і чинити на неї тиск з метою посадити за стіл переговорів", – наголосив Нікушор Дан.

Він висловив солідарність з Польщею та зазначив, що країни НАТО налаштовані посилювати захист усього східного флангу Альянсу.

"Також ми продовжимо повною мірою підтримувати Україну та її мужніх людей, які щоденно перебувають під безжальною атакою", – додав Нікушор Дан.

Румунія вночі 10 вересня також піднімала свої винищувачі через масовану повітряну атаку РФ проти України.

Нагадаємо, за роки повномасштабної війни російські безпілотники типу "Шахед" неодноразово падали на румунському березі Дунаю, а іноді залітали далі вглиб території країни.

Після перших таких випадків для прикордонних районів над Дунаєм почали оголошувати повітряну тривогу – що відбулося і цієї ночі.