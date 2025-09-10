Укр Рус Eng

Президент Румынии прокомментировал вторжение российских БпЛА в Польшу

Новости — Среда, 10 сентября 2025, 17:34 — Мария Емец

Президент Румынии Никушор Дан считает, что беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими БпЛА красноречиво свидетельствует, что Россия испытывает границы дозволенного и не настроена на мир.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Румынский президент заявил, что Россия ночью 10 сентября, нарушив воздушное пространство Польши, "снова продемонстрировала, что она ведет себя агрессивно, постоянно испытывает наши границы и бросает вызов всем нашим усилиям для достижения мира".

Он назвал поведение РФ неприемлемым.

"Россию нужно останавливать и оказывать на нее давление с целью посадить за стол переговоров", – подчеркнул Никушор Дан.

Он выразил солидарность с Польшей и отметил, что страны НАТО настроены усиливать защиту всего восточного фланга Альянса.

"Также мы продолжим в полной мере поддерживать Украину и ее мужественных людей, которые ежедневно находятся под безжалостной атакой", – добавил Никушор Дан.

Румыния ночью 10 сентября также поднимала свои истребители из-за массированной воздушной атаки РФ против Украины.

Напомним, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" неоднократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали дальше вглубь территории страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу – что произошло и этой ночью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Война с РФ Польша
Реклама: