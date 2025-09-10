Президент Румынии прокомментировал вторжение российских БпЛА в Польшу

Президент Румынии Никушор Дан считает, что беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши российскими БпЛА красноречиво свидетельствует, что Россия испытывает границы дозволенного и не настроена на мир.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Румынский президент заявил, что Россия ночью 10 сентября, нарушив воздушное пространство Польши, "снова продемонстрировала, что она ведет себя агрессивно, постоянно испытывает наши границы и бросает вызов всем нашим усилиям для достижения мира".

Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace.



This is unacceptable, Russia must be stopped and pressured to come to… – Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025

Он назвал поведение РФ неприемлемым.

"Россию нужно останавливать и оказывать на нее давление с целью посадить за стол переговоров", – подчеркнул Никушор Дан.

Он выразил солидарность с Польшей и отметил, что страны НАТО настроены усиливать защиту всего восточного фланга Альянса.

"Также мы продолжим в полной мере поддерживать Украину и ее мужественных людей, которые ежедневно находятся под безжалостной атакой", – добавил Никушор Дан.

Румыния ночью 10 сентября также поднимала свои истребители из-за массированной воздушной атаки РФ против Украины.

Напомним, за годы полномасштабной войны российские беспилотники типа "Шахед" неоднократно падали на румынском берегу Дуная, а иногда залетали дальше вглубь территории страны.

После первых таких случаев для приграничных районов над Дунаем начали объявлять воздушную тревогу – что произошло и этой ночью.