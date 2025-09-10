США наклали санкції на колишніх топпосадовців Чорногорії за корупцію і наркоторгівлю

Державний департамент США в середу наклав санкції на колишнього мера чорногорського міста Будва Міло Божовича та колишню голову Верховного суду Весну Меденіцу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Держдеп своїм рішенням заборонив Божовичу та Меденіці в'їзд до США за підозрою в причетності до серйозної корупції, пов'язаної з незаконним обігом наркотиків.

Божович був заарештований у 2023 році за незаконний обіг наркотиків і зараз перебуває під судом.

Меденіца, яка очолювала судову владу Чорногорії протягом майже двох десятиліть і була однією з найвпливовіших посадовиць країни, була заарештована в 2022 році за підозрою в створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем.

Прокурори звинуватили ексголову Верховного суду Чорногорії в отриманні хабарів, розголошенні конфіденційної судової інформації та впливі на судові рішення на користь контрабандної групи, очолюваної її сином.

"Ці санкції підтверджують прихильність Сполучених Штатів до боротьби з незаконним обігом наркотиків, транснаціональними злочинними організаціями та корупцією, які загрожують інтересам національної безпеки США на Західних Балканах та за їхніми межами", – заявив Державний департамент.

Нагадаємо, у 2024 році Апеляційний суд Чорногорії скасував рішення про екстрадицію до Сполучених Штатів засновника криптокомпанії Terraform Labs До Квона, якого звинувачують у шахрайстві.

Того ж року в Чорногорії був затриманий колишній спецпрокурор Мілівоє Катнич і колишній високопоставлений поліцейський Зоран Лазович за підозрою у створенні злочинної організації та зловживанні службовим становищем.