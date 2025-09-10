США наложили санкции на бывших топ-чиновников Черногории за коррупцию и наркоторговлю

Государственный департамент США в среду наложил санкции на бывшего мэра черногорского города Будва Мило Божовича и бывшего председателя Верховного суда Весну Меденицу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Госдеп своим решением запретил Божовичу и Меденице въезд в США по подозрению в причастности к серьезной коррупции, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Божович был арестован в 2023 году за незаконный оборот наркотиков и сейчас находится под судом.

Меденица, которая возглавляла судебную власть Черногории в течение почти двух десятилетий и была одной из самых влиятельных должностных лиц страны, была арестована в 2022 году по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.

Прокуроры обвинили экс-главу Верховного суда Черногории в получении взяток, разглашении конфиденциальной судебной информации и влиянии на судебные решения в пользу контрабандной группы, возглавляемой ее сыном.

"Эти санкции подтверждают приверженность Соединенных Штатов борьбе с незаконным оборотом наркотиков, транснациональными преступными организациями и коррупцией, которые угрожают интересам национальной безопасности США на Западных Балканах и за их пределами", – заявил Государственный департамент.

Напомним, в 2024 году Апелляционный суд Черногории отменил решение об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя криптокомпании Terraform Labs До Квона, которого обвиняют в мошенничестве.

В том же году в Черногории был задержан бывший спецпрокурор Миливое Катнич и бывший высокопоставленный полицейский Зоран Лазович по подозрению в создании преступной организации и злоупотреблении служебным положением.