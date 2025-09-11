Совбез ООН соберется обсудить атаку дронов РФ на Польшу по запросу Варшавы

МИД Польши сообщил, что Совет безопасности ООН, постоянным членом которого является России, соберется для обсуждения нарушения польского воздушного пространства российскими дронами.

Об этом в министерстве сообщили в четверг, пишет "Европейская правда".

В ведомстве не уточнили, когда именно состоится заседание, но отметили, что такое обсуждение состоится по просьбе Варшавы.

"По просьбе Польши будет созвано чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН о нарушении воздушного пространства Польши Россией", – говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х.

Как известно, Россия, чьи дроны вторглись на польскую территорию ночью 10 сентября, является постоянным членом Совбеза ООН.

11 сентября Агентство польской авиационной навигации сообщило, что воздушное движение вдоль границы с Украиной и Беларусью будет ограничено на три месяца из соображений национальной безопасности.

После налета российских дронов на Польшу НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

