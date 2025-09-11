Туск предостерег от распространения российской пропаганды на фоне инцидента с дронами РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул в социальных сетях, что распространение российской пропаганды и дезинформации – это действие во вред польскому государству.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Распространение российской пропаганды и дезинформации в сегодняшней ситуации является действием во вред польскому государству, направленным непосредственно на безопасность Отечества и граждан. Глупость, не говоря уже о политических взглядах, не должна рассматриваться как смягчающее обстоятельство", – написал Туск в четверг утром.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский также призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества и назвал тех, кто это делает полезными идиотами Кремля.

Военные призывают взвешенно подходить к любой информации, появляющейся в интернете. "Будьте спокойны, но осведомлены. Остерегайтесь дезинформации! После беспрецедентной атаки беспилотника над Польшей мы наблюдаем рост дезинформации в интернете – повторяющиеся комментарии, фейковые аккаунты и нарративы, которые подрывают эффективность польской обороны и операций НАТО", – отметили в генштабе ВС Польши.

О распространении дезинформации российскими и белорусскими службами сообщил в среду, среди прочих, вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

"Количество дезинформации в интернете постоянно растет. За этой организованной акцией стоят Российская Федерация и белорусские службы. Это делается для продвижения российского нарратива о том, кто, почему и как привел к тому, что беспилотники оказались на польской территории", – сказал Гавковский.

Он подчеркнул, что дезинформационная деятельность российских и белорусских служб имеет целью переложить ответственность за нарушение польского воздушного пространства на украинскую сторону и дискредитировать действия польских военных и служб безопасности.

О дезинформации в среду говорил также вице-премьер, министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Я хотел бы подчеркнуть, что ни Польша, ни НАТО не будут запуганы. То, что поляки пережили прошлой ночью, в гораздо большем, более трагическом масштабе, переживают почти каждую ночь наши украинские соседи. Помните об этом, проявляйте солидарность с Украиной, не повторяйте российскую дезинформацию", – сказал он.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокации" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, и беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.

