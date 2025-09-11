Парламент Испании не поддержал законопроект о сокращении рабочей недели на 2,5 часа

Нижняя палата парламента Испании отложила законопроект, который предусматривал сокращение рабочей недели на 2,5 часа, нанеся очередной удар по хрупкой правительственной коалиции во главе с социалистами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во время голосования поздно вечером в среду оппозиционные депутаты объединились с региональной каталонской партией Junts против ключевой инициативы, которую продвигала министр труда Йоланда Диас вместе с ведущими профсоюзами, и не допустили вынесения законопроекта на рассмотрение в сессионном зале.

Впрочем, Диас пообещала повторно внести инициативу, которая снижает верхний предел рабочей недели с нынешних 40 часов до 37,5 (то есть на полчаса меньше ежедневно), и назвала вето Junts "непостижимым".

Ориентированная на бизнес партия Junts, которая добивается независимости Каталонии, но иногда поддерживает правительство, на этот раз присоединилась к консервативной Народной партии и ультраправой Vox, обеспечив большинство в 178 против 170 голосов.

Противники законопроекта заявили, что малые предприятия и фермеры не смогут выдержать дополнительные расходы, связанные с этой политикой, что приведет к потере рабочих мест и поставит под угрозу систему соцобеспечения.

Это поражение в парламенте произошло на фоне того, что премьер-министр Педро Санчес пытается заручиться поддержкой партий, чтобы принять бюджет, который задерживается уже более двух лет, одновременно пытаясь дистанцироваться от коррупционных скандалов, которые преследуют его третий срок.

Коррупционные скандалы, включая обвинения в том, что ключевые члены его ближайшего окружения получали взятки в обмен на государственные контракты, подорвали популярность Социалистической партии среди избирателей.

По данным опроса 40DB для El País, поддержка социалистов в сентябре упала до 27,7% против 32,3% два года назад, в то время как рейтинг ультраправой партии Vox вырос с 10,9% до 17,4% за этот же период.

