ЄС виступив із засудженням навмисної атаки дронів РФ на Польщу, Угорщина не блокувала

Євросоюз засудив агресивний і безрозсудний акт порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.

Про це йдеться у заяві очільниці європейської дипломатії Каї Каллас від імені 27 держав ЄС, передає "Європейська правда".

"Ми найрішучішим чином засуджуємо навмисне порушення повітряного простору держави-члена ЄС російськими безпілотниками, яке відбулося 10 вересня. Цей агресивний і безрозсудний акт є частиною серйозної ескалації з боку Росії. Він загрожує безпеці громадян ЄС, регіональній стабільності та міжнародному миру", – йдеться у заяві.

Країни ЄС підкреслили, що це серйозне порушення європейського повітряного простору лише посилює їх рішучість підтримувати Україну та її народ у їхньому захисті від Росії та прагненні до всеосяжного, справедливого і тривалого миру.

Варто зазначити, що цього разу Угорщина не стала блокувати спільну заяву із засудженням Росії. Раніше Угорщина стала єдиною державою ЄС, яка відмовилася ставити підпис під заявою Каї Каллас від 29 серпня 2025 року, що засуджує нещодавні атаки Росії на Україну.

Тоді Угорщина виправдала неприєднання до заяви тим, що цей крок нібито не сприяє наближенню миру.

"Ми ще більше підвищимо ціну для Москви, значно посиливши санкції проти Росії та тих, хто її підтримує. Ми також працюватимемо з нашими міжнародними партнерами, щоб чинити тиск на Росію з метою припинення цієї війни", – йдеться в заяві ЄС від 10 вересня.

Країни також висловили повну солідарність з Польщею, пропонуючи підтримку, якої Польща потребує для захисту свого східного кордону.

Нагадаємо, Польща попросила у союзників додаткові системи протиповітряної оборони і технології боротьби з безпілотниками, щоб краще захиститися від російських дронів.