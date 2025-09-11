ЕС выступил с осуждением преднамеренного вторжения дронов РФ в Польшу, Венгрия не блокировала

Евросоюз осудил агрессивный и безрассудный акт нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами.

Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Каи Каллас от имени 27 государств ЕС, передает "Европейская правда".

"Мы самым решительным образом осуждаем умышленное нарушение воздушного пространства государства-члена ЕС российскими беспилотниками, которое произошло 10 сентября. Этот агрессивный и безрассудный акт является частью серьезной эскалации со стороны России. Он угрожает безопасности граждан ЕС, региональной стабильности и международному миру", – говорится в заявлении.

Страны ЕС подчеркнули, что это серьезное нарушение европейского воздушного пространства лишь усиливает их решимость поддерживать Украину и ее народ в их защите от России и стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру.

Стоит отметить, что на этот раз Венгрия не стала блокировать совместное заявление с осуждением России. Ранее Венгрия стала единственным государством ЕС, которое отказалось ставить подпись под заявлением Каи Каллас от 29 августа 2025 года, осуждающим недавние атаки России на Украину.

Тогда Венгрия оправдала неприсоединение к заявлению тем, что этот шаг якобы не способствует приближению мира.

"Мы еще больше повысим цену для Москвы, значительно усилив санкции против России и тех, кто ее поддерживает. Мы также будем работать с нашими международными партнерами, чтобы оказать давление на Россию с целью прекращения этой войны", – говорится в заявлении ЕС от 10 сентября.

Страны также выразили полную солидарность с Польшей, предлагая поддержку, в которой Польша нуждается для защиты своей восточной границы.

Напомним, Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.