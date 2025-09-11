Группа Орбана в Европарламенте инициировала процедуру отставки фон дер Ляйен

Ультраправая политическая группа Европейского парламента "Патриоты за Европу" инициировала вотум недоверия президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в четверг на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Орбан написал об этом, выразив недовольство речью State of the Union, которую Урсула фон дер Ляйен произнесла в среду в Европейском парламенте.

В этой речи, среди прочего, фон дер Ляйен озвучила дальнейшие шаги по поддержке Украины.

"Какие дни! В воздушном пространстве Польши сбили российские дроны. Председатель комиссии, которая на самом деле является служащим государств-членов, произнесла настоящую воинственную, политическую речь. Слово "Украина" прозвучало 35 раз", – возмутился Орбан.

"Она всех запугала: кто не станет в брюссельское стадо – у того заберут все средства ЕС. Мы ответили. После обеда подали вотум недоверия от "Патриотов": фон дер Ляйен должна уйти!" – заявил венгерский премьер.

Он добавил, что впереди – большие вызовы, которые принесут изменения, и "вопрос лишь в том, какой ответ мы дадим – брюссельский или венгерский".

Заявления Орбана следует рассматривать в контексте предстоящих парламентских выборов, которые пройдут в следующем году. Во время избирательной кампании он представляет своих политических оппонентов как тех, кто якобы поставит Венгрию в зависимость от Брюсселя, ослабив ее суверенитет.

Ранее сообщалось, что крайне левые в Европарламенте также готовят отдельный вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен.

10 июля Европарламент уже не поддержал вотум недоверия Еврокомиссии во главе с фон дер Ляйен, инициированный румынскими ультраправыми.