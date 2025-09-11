"Благаю, не їдьте туди": глава МЗС Польщі знову застеріг від поїздок до РФ і Білорусі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повторно закликав польських громадян не їхати до Білорусі або Росії, щоб не стати їхніми заручниками у політичних іграх.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Сікорського запитували про становище польського монаха Гжегожа Гавела, якого у Білорусі показово затримали на початку вересня та звинуватили у шпигунстві.

Очільник МЗС сказав, що вважає дії білоруської влади неприйнятними, але зазначив, що Гавел поїхав туди всупереч застереженням Міністерства закордонних справ.

"Є такі країни, як Білорусь та Росія, які просто беруть заручників – а ми не завжди маємо "заручника", якого можна запропонувати для обміну"... Ще раз прошу, благаю: не їдьте туди. А якщо хтось їде – то їде на власний ризик. Не звинувачуйте тоді Польську державу", – наголосив Радослав Сікорський.

Він підтвердив, що Польща шукає способи визволити затриманого. "Якби тільки це було у наших силах, поляки, ув’язнені у Білорусі, давно були б на волі", – додав очільник МЗС.

Нагадаємо, на державному телеканалі Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання польського громадянина Гжегожа Гавела з Кракова, його звинуватили у зборі інформації про навчання "Запад-2025".

Портал "Зеркало" зі свого боку з’ясував, що той є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

У Польщі назвали затримання провокацією та закликали поляків, які досі перебувають у Білорусі, негайно виїхати.