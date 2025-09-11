"Умоляю, не ездите туда": глава МИД Польши снова предостерег от поездок в РФ и Беларусь

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский повторно призвал польских граждан не ехать в Беларусь или Россию, чтобы не стать их заложниками в политических играх.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Сикорского спрашивали о положении польского монаха Гжегожа Гавела, которого в Беларуси показательно задержали в начале сентября и обвинили в шпионаже.

Глава МИД сказал, что считает действия белорусских властей неприемлемыми, но отметил, что Гавел поехал туда вопреки предостережениям Министерства иностранных дел.

"Есть такие страны, как Беларусь и Россия, которые просто берут заложников – а мы не всегда имеем „заложника", которого можно предложить для обмена"... Еще раз прошу, умоляю: не ездите туда. А если кто-то едет – то едет на собственный риск. Не обвиняйте тогда Польское государство", – подчеркнул Радослав Сикорский.

Он подтвердил, что Польша ищет способы освободить задержанного. "Если бы только это было в наших силах, поляки, заключенные в Беларуси, давно были бы на свободе", – добавил глава МИД.

Напомним, на государственном телеканале Беларуси выпустили сюжет с кадрами задержания польского гражданина Гжегожа Гавела из Кракова, его обвинили в сборе информации об учениях "Запад-2025".

Портал "Зеркало" в свою очередь выяснил, что тот является глубоко религиозным католиком, защищал диссертацию на эту тематику и принадлежит к ордену кармелитов.

В Польше назвали задержание провокацией и призвали поляков, которые до сих пор находятся в Беларуси, немедленно выехать.