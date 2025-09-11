Рим планирует в течение пяти лет сделать Тибр пригодным для купания

Рим надеется открыть реку Тибр для общественного купания в течение пяти лет, повторяя подобную инициативу, реализованную в Париже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", мэр Рима заявил в четверг, его слова приводит агентство Reuters.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что создал рабочую группу для реализации инициативы по Тибру, и что к ней также будут привлечены национальные и региональные органы власти.

"Мы рады, что уже установили, что это вполне достижимая цель: в течение пяти лет мы сможем купаться в Тибре", – сказал Гуальтьери во время визита в Японию.

Он отметил, что пока нет оценок окончательной стоимости, сколько может стоить очистка реки. Но, вероятно, она будет меньше, чем 1,4 млрд евро, потраченных на очистку Сены в Париже, учитывая более низкий уровень загрязнения Тибра.

Людям разрешали купаться в Тибре до 1960-х годов, когда из-за загрязнения были введены первые ограничения.

Сейчас купание там запрещено, а нарушение карается штрафом до сотен евро, хотя сохранилась популярная традиция, по которой в день Нового года дайвер прыгает в реку с одного из римских мостов.

Тибр протекает через центр Рима и раньше был важным транспортным и торговым путем. Однако в последнее время местные жители все реже пользуются его берегами и водами.

В Париже планы сделать Сену пригодной для купания занимали десятилетия, и, несмотря на ее использование для летних Олимпийских игр 2024 года, беспокойство относительно качества воды сохраняется.

Во время Олимпийских игр многие спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по плаванию, принимали лекарства для борьбы с кишечной палочкой, а некоторые соревнования были отложены из-за уровня загрязнения.

5 июля этого года Сену открыли для общественного купания после 100-летнего запрета.

Мэр Парижа Анн Идальго даже сама искупалась в реке прошлым летом.