Посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук считает, что страны "коалиции решительных" могли бы уже сейчас внедрить отдельные элементы гарантий безопасности для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", ее комментарий приводят в статье Bloomberg о беспрецедентном вторжении российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Гетьманчук в комментарии агентству отметила, что ночные события 10 сентября над Польшей подчеркивают необходимость уже сейчас начинать воплощение некоторых элементов гарантий безопасности для Украины, в частности тех, которые направлены на усиление ее оборонительных возможностей.

"Если все согласны, что сильная украинская армия есть и будет центральным элементом любых гарантий безопасности, то зачем нам ждать паузы в боевых действиях или урегулирования для того, чтобы начать их воплощать – предоставляя Украине все средства для эффективной обороны?", – дополнительно прокомментировала Гетьманчук в своем X.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время последних переговоров "коалиции решительных" в Париже предложил Трампу "специальный формат" для защиты неба над Украиной.

