В Германии начались перебои со связью после тестирования системы оповещения

После тестирования системы оповещения в первой половине дня абоненты в Германии столкнулись с перебоями в мобильной связи.

Об этом сообщает издание Bild, пишет "Европейская правда".

В четверг в 11 часов утра на мобильные телефоны пользователей в Германии пришли сообщения в рамках теста системы оповещения.

Уже вскоре многие клиенты мобильного оператора 1&1 остались без сети, не могли ни звонить, ни пользоваться данными.

Издание Focus пишет, что оператор Telekom также сообщил о перебоях, пик которых достиг в 11:12 утра. Кроме того, оператор O2 получил сообщение от пользователей о перебоях в мобильной связи.

Пока не известно, связаны ли эти перебои с общенациональным днем тестирования системы оповещения. Однако существует временная связь, поскольку сообщения о тестировании были отправлены через мобильную сеть в 11:00, а сообщения о перебоях в мобильной связи начали поступать сразу после.

