Кремлю другий день поспіль нічого сказати про наліт дронів на Польщу

Речник Кремля Дмитрій Пєсков у четвер заявив, що не має коментарів з приводу вторгнення російських безпілотників до Польщі.

Як пише "Європейська правда", заяву Пєскова у четвер наводить російське агентство "Интерфакс".

Пєсков переадресував журналістів, які запитували про наліт російських дронів на Польщу, до заяви Міністерства оборони РФ, зробленої в середу.

"Нового коментаря не буде. Головне – що його коментувало наше Міністерство оборони. Воно і консультації за необхідності запропонувало. Ви чули заяву Міноборони – там нічого додати", – сказав Пєсков.

А заяви Варшави він охарактеризував як продовження риторики, характерної практично для всіх європейських столиць.

У середу Пєсков також ухилився від коментарів стосовно інциденту, заявивши, що це у компетенції російського Міноборони.

У Міноборони РФ заявили, що "об’єктів для ураження на території Польщі не планувалося" та що "максимальна дальність польоту застосованих під час удару російських БПЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів".

Також там додали, що відкриті для консультацій з Міністерством оборони Польщі.

Зазначимо, 11 вересня Агентство польської авіаційної навігації повідомило, що повітряний рух вздовж кордону з Україною та Білоруссю буде обмежено на три місяці з міркувань національної безпеки.

