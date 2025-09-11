Кремлю второй день подряд нечего сказать о налете дронов на Польшу

Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что не имеет комментариев по поводу вторжения российских беспилотников в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", заявление Пескова в четверг приводит российское агентство"Интерфакс".

Песков переадресовал журналистов, которые спрашивали о налете российских дронов на Польшу, к заявлению Министерства обороны РФ, сделанному в среду.

"Нового комментария не будет. Главное – что его комментировало наше Министерство обороны. Оно и консультации при необходимости предложило. Вы слышали заявление Минобороны – там нечего добавить", – сказал Песков.

А заявления Варшавы он охарактеризовал как продолжение риторики, характерной практически для всех европейских столиц.

В среду Песков также уклонился от комментариев по поводу инцидента, заявив, что это в компетенции российского Минобороны.

В Минобороны РФ заявили, что "объектов для поражения на территории Польши не планировалось" и что "максимальная дальность полета примененных во время удара российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров".

Также там добавили, что открыты для консультаций с Министерством обороны Польши.

Отметим, 11 сентября Агентство польской авиационной навигации сообщило, что воздушное движение вдоль границы с Украиной и

Беларусью будет ограничена на три месяца по соображениям национальной безопасности.

