Трамп передал подарок для Лукашенко

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп передал в подарок самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко запонки, на которых изображен Белый дом.

Подарок Лукашенко в Минске передал заместитель спецпредставителя американского президента по вопросам Украины Джон Коул, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу самопровозглашенного президента Беларуси.

"Я уже выходил из Овального кабинета. Он меня остановил и попросил: "Подожди, стой, стой, не забудь вот это передать президенту", – поделился подробностями Джон Коул.

БЕЛТА

Белорусский диктатор, в свою очередь, заявил, что "постарается в долгу не остаться".

Напомним, США сняли санкции с государственной авиакомпании Беларуси "Белавиа", а также хотят вернуть посольство в Минск.

Также отметим, что в августе подарками обменялись украинский и американский президенты.

Владимир Зеленский подарил своему американскому визави Дональду Трампу клюшку для игры в гольф, которую ему передал украинский военный.

Трамп, в свою очередь, подарил президенту Украины символические ключи от Белого дома.