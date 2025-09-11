Зеленський бачить паралелі між провокацією РФ проти Польщі і початком окупації Криму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що характер провокації із вторгненням російських БпЛА до Польщі нагадує йому те, як починалась окупація Росією Криму у 2014 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві.

Зеленський сказав, що вторгнення російських безпілотників у Польщу через територію України та Білорусі – точно не випадковість, і поділився припущеннями, яких цілей Москва планувала досягти таким чином.

Також він побачив паралелі між цією провокацією і тим, як починалась окупація Криму у 2014 році.

"На мій погляд, найстрашніше – що ця атака схожа на Крим. Психологічно – а чим це відрізняється? Зараз технологічна війна, не потрібні якісь люди у формі, "зелені чоловічки", які зайшли на вашу територію. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники російського виробництва", – сказав президент.

"Найнебезпечніше – це коли хтось, США, як у нас було з Кримом, чи інші партнери передають сигнали, що "головне не довести до війни". Тож для мене це дуже схоже на Крим, і я вважаю, що це схоже на "репетицію". Меседжі Путіна є у медіа, вони відкриті, вони завжди були – про ті чи інші частини Польщі, які Польщі у свій час "подарував" Радянський Союз. Тобто риторика та сама", – зауважив Зеленський.

Також він вважає, що навчання РФ і Білорусі "явно не оборонного характеру".

Крім того, на брифінгу Зеленський запропонував партнерам України проєкти спільного фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів та натякнув, що Україну з її досвідом вже зараз слід інтегрувати у "східний щит ППО" Європи.