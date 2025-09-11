Зеленский видит параллели между провокацией РФ против Польши и началом оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что характер провокации с вторжением российских БПЛА в Польшу напоминает ему то, как начиналась оккупация Россией Крыма в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве.

Зеленский сказал, что вторжение российских беспилотников в Польшу через территорию Украины и Беларуси – точно не случайность, и поделился предположениями, каких целей Москва планировала достичь таким образом.

Также он увидел параллели между этой провокацией и тем, как начиналась оккупация Крыма в 2014 году.

"На мой взгляд, самое страшное – что эта атака похожа на Крым. Психологически – а чем это отличается? Сейчас технологическая война, не нужны какие-то люди в форме, "зеленые человечки", которые зашли на вашу территорию. Сегодня ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства", – сказал президент.

"Самое опасное – это когда кто-то, США, как у нас было с Крымом, или другие партнеры передают сигналы, что "главное не довести до войны". Поэтому для меня это очень похоже на Крым, и я считаю, что это похоже на "репетицию". Месседжи Путина есть в медиа, они открыты, они всегда были – о тех или иных частях Польши, которые Польше в свое время „подарил" Советский Союз. То есть риторика та же", – отметил Зеленский.

Также он считает, что учения РФ и Беларуси "явно не оборонного характера".

Кроме того, на брифинге Зеленский предложил партнерам Украины проекты совместного финансирования и производства дронов-перехватчиков и намекнул, что Украину с ее опытом уже сейчас следует интегрировать в "восточный щит ПВО" Европы.