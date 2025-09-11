Німеччина розслідує напад із ножем у Ессені як можливий ісламістський теракт

У Німеччині підозрюють, що 17-річний підліток, якого підозрюють у нападі з ножем в Ессені спершу на вчителя, а потім на поліцейських, міг діяти з ісламістських мотивів.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Міністр внутрішніх справ німецької землі Північна Рейну-Вестфалія Герберт Реул заявив, що напад з ножем на вчительку в професійному коледжі в Ессені 5 вересня може мати ісламістське підґрунтя.

Він зазначив, що у справі 17-річного підозрюваного з Косова з'являється все більше доказів, що вказують на це.

"Федеральний генеральний прокурор наразі розглядає питання про прийняття справи до судочинства", – сказав Реул.

Реул заявив, що наразі підозрюваному висунуто звинувачення у спробі вбивства. Однак нещодавня оцінка носіїв інформації виявила "ознаки злочину на релігійному ґрунті". Це стосується відео, знятих підозрюваним.

Прокуратура Ессена також поінформувала Центральне управління з боротьби з тероризмом.

Зазначається, що цей молодий чоловік вже потрапив у поле зору поліції у 2023 році за "погрози, порушення Закону про зброю, заподіяння небезпечних тілесних ушкоджень та зберігання дитячої порнографії". Однак раніше він не був відомий державному департаменту безпеки поліції.

Також, за попередніми підозрами, підозрюваний також може бути відповідальним за іншу спробу вбивства минулої п'ятниці, сказав Реул. Того дня в центрі Ессена було скоєно напад з ножем на бездомного.

За словами міністра, слідчі також розглядають цей випадок як спробу вбивства.

Нагадаємо, у червні в австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі. Згідно з офіційними даними, внаслідок цього загинули 10 людей – окрім нападника, це шість дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень. Її скоїв 21-річний колишній учень закладу, який після того застрелився.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.