У Німеччині студент поранив ножем викладачку в коледжі, нападника застрелила поліція

В німецькому місті Ессен студент напав із ножем на викладачку, а коли поліція намагалась його заарештувати – напав із ножем на правоохоронців, внаслідок чого його смертельно поранили.

Про це пише Bild, передає "Європейська правда".

В німецькому місті Ессені поліція провела масштабну спецоперацію після нападу в професійному коледжі.

За даними видання, 18-річний студент-косовар під час занять у навчальному закладі напав з ножем на викладачку й завдав їй тяжке поранення в живіт.

Жінку терміново доставили до університетської лікарні, де її готують до операції.

Нападник утік, однак невдовзі поліція виявила його в парку неподалік. За інформацією видання, коли правоохоронці спробували його перевірити, він накинувся на них із ножем. У відповідь поліцейські відкрили вогонь і смертельно поранили зловмисника.

Фото: Bild

Будівлю коледжу оточили спецпризначенці, над районом чергував поліцейський гелікоптер. Правоохоронці закликали мешканців уникати місця події.

Окрім викладачки, медичну допомогу отримали щонайменше десять студентів, які перебувають у стані шоку після нападу. Частина учнів ще залишалася в аудиторіях і забарикадувалася відповідно до правил безпеки.

Нагадаємо, у червні в австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі. Згідно з офіційними даними, внаслідок цього загинули 10 людей – окрім нападника, це шість дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень. Її скоїв 21-річний колишній учень закладу, який після того застрелився.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.