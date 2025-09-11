Германия расследует нападение с ножом в Эссене как возможный исламистский теракт

В Германии подозревают, что 17-летний подросток, которого подозревают в нападении с ножом в Эссене сначала на учителя, а затем на полицейских, мог действовать по исламистским мотивам.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Министр внутренних дел немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Реул заявил, что нападение с ножом на учительницу в профессиональном колледже в Эссене 5 сентября может иметь исламистскую подоплеку.

Он отметил, что в деле 17-летнего подозреваемого из Косова появляется все больше доказательств, указывающих на это.

"Федеральный генеральный прокурор сейчас рассматривает вопрос о принятии дела к производству", – сказал Реул.

Реул заявил, что в настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение в попытке убийства. Однако недавняя оценка носителей информации выявила "признаки преступления на религиозной почве". Это касается видео, снятых подозреваемым.

Прокуратура Эссена также проинформировала Центральное управление по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что этот молодой человек уже попал в поле зрения полиции в 2023 году за "угрозы, нарушение Закона об оружии, причинение опасных телесных повреждений и хранение детской порнографии". Однако ранее он не был известен государственному департаменту безопасности полиции.

Также, по предварительным подозрениям, подозреваемый также может быть ответственным за другую попытку убийства в прошлую пятницу, сказал Реул. В тот день в центре Эссена было совершено нападение с ножом на бездомного.

По словам министра, следователи также рассматривают этот случай как попытку убийства.

Напомним, в июне в австрийском городе Грац произошла стрельба в школе. Согласно официальным данным, в результате этого погибли 10 человек – кроме нападающего, это шесть девушек и трое парней, еще 12 человек получили ранения. Ее совершил 21-летний бывший ученик заведения, который после того застрелился.

Во время обыска в квартире стрелка нашли самодельное взрывное устройство. А следователи также заявляли, что подозреваемый в совершении стрельбы, вероятно, был интровертом и фанатом онлайн-стрелялок.