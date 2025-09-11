Румунський суд відмовився призупиняти заборону на вʼїзд меру Кишинева

Апеляційна палата Бухареста в четвер відмовилася призупинити заборону на в'їзд до Румунії для мера Кишинева Іона Чебана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

На засіданні у четвер румунський суд визнав клопотання Чебана про призупинення заборони на вʼїзд неприйнятним. Рішення можна оскаржити протягом п'яти днів.

Сам мер Кишинева наразі не коментував рішення.

Іон Чебан очолює політичний блок "Альтернатива" разом з опонентом Маї Санду на виборах президента Молдови Александром Стояногло, що братиме участь у парламентських виборах у Молдові 28 вересня.

Румунія у липні повідомила про пʼятирічну заборону на в'їзд на територію країни для Чебана та двох інших громадян Молдови "з міркувань національної безпеки".

Мер Кишинева назвав рішення політичним і вже тоді оголосив про наміри його оскаржувати.

Наприкінці вересня Чебан відвідав Італію, зняв відео в Римі і розповів про співпрацю з італійською владою. У Міністерстві закордонних справ Румунії уточнили, що Італія видала йому візу до 3 вересня для участі в конференції мерів під егідою ЮНЕСКО.