Румынский суд отказался приостанавливать запрет на въезд мэру Кишинева

Апелляционная палата Бухареста в четверг отказалась приостановить запрет на въезд в Румынию для мэра Кишинева Иона Чебана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

На заседании в четверг румынский суд признал ходатайство Чебана о приостановлении запрета на въезд неприемлемым. Решение можно обжаловать в течение пяти дней.

Сам мэр Кишинева пока не комментировал решение.

Ион Чебан возглавляет политический блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло, который будет участвовать в парламентских выборах в Молдове 28 сентября.

Румыния в июле сообщила о пятилетнем запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "по соображениям национальной безопасности".

Мэр Кишинева назвал решение политическим и уже тогда объявил о намерениях его обжаловать.

В конце сентября Чебан посетил Италию, снял видео в Риме и рассказал о сотрудничестве с итальянскими властями. В Министерстве иностранных дел Румынии уточнили, что Италия выдала ему визу до 3 сентября для участия в конференции мэров под эгидой ЮНЕСКО.