В общенациональном реестре паспортных документов Польши произошел сбой

В пятницу утром, 12 сентября, в Польше произошел сбой в общенациональном реестре паспортных документов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует RMF FM.

Прием паспортных заявлений и выдача готовых документов были приостановлены. Официальные органы власти призвали людей набраться терпения.

"Просим вас проявить терпение и следить за сообщениями. Мы будем оперативно сообщать информацию, когда система вернется к нормальному функционированию", – говорится в сообщении, опубликованном утром Нижнесилезским воеводским управлением во Вроцлаве.

Сбой наблюдался во всех паспортных пунктах по всей Польше.

"Произошла остановка в доступе к реестру государственных систем. Это делает невозможным выполнение таких задач, как выдача удостоверений личности и паспортов", – сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая.

Пресс-секретарь подчеркнула, что о сбое в доступе сообщил Центральный информационный центр, подчиненный Министерству цифровизации.

Перед 12:00 министерство сообщило, что все вернулось к норме. Причины сбоя пока не известны.

