AFP: ЕС вызвал посланников России и Беларуси из-за налета дронов на Польшу

ЕС вызвал представителей России и Беларуси в Брюсселе, чтобы выразить протест против "преднамеренного и опасного" вторжения российских дронов на территорию Польши.

Об этом агентству AFP сообщил в пятницу представитель ЕС, пишет "Европейская правда".

Неназванный представитель ЕС уточнил, что посланцы РФ и Беларуси прибыли по вызову в четверг.

"Мы четко дали понять, что этот безрассудный акт свидетельствует о серьезной эскалации со стороны России и представляет прямую угрозу безопасности граждан ЕС", – сказал представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что несколько государств ЕС в индивидуальном порядке вызвали в свои МИД российских дипломатов из-за атаки дронов на Польшу.

В частности, Министерство иностранных дел Швеции в четверг вызвало посла России.

Кроме Швеции, руководителей российских посольств также вызвали Испания, Нидерланды и Чехия.