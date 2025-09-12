Во Франции узнали возможные мотивы юноши, совершившего нападение с ножом в колледже

Парень, который ранил ножом преподавателя и ученицу в колледже садоводства на юге Франции, имеет давние проблемы с ментальным здоровьем и уже бывал под подозрением ранее.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре сообщили, что на допросе 18-летний юноша, который ранил двух человек в колледже в Антибе, заявил, что у него был "сложный день" и рассказал, что он "слышал голоса" и чувствовал "большое волнение", которое не мог сдержать.

Журналисты неофициально узнали у полиции, что подозреваемый находится в "состоянии, близком к шизофрении". Также он якобы выражал заинтересованность неонацистскими идеями.

Кроме того, неофициально узнали, что юноша уже попадал в СИЗО в апреле 2024 года, когда его заподозрили в планировании массового убийства в лицее этого же города. Однако вскоре после задержания его госпитализировали в психиатрическое отделение.

Как сообщалось, инцидент произошел днем 10 сентября в южном городе Антиб, что на Лазурном побережье между Ниццей и Каннами.

Юноша зашел на территорию учебного заведения, где ранее учился, и ранил двух людей – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу. Угрозы для их жизни нет.

Также сообщалось о задержании еще двух подростков, которые могли готовить исламистский теракт – в дополнение к парню, задержанному на прошлой неделе.