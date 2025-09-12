Прокуратура Польщі офіційно почала розслідувати падіння російських дронів

У Польщі ухвалили офіційне рішення про початок розслідування щодо російських дронів, які в ніч проти середи влетіли в повітряний простір країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Як повідомила у пʼятницю журналістам прокурорка Йоланта Дембець, розслідування інциденту з дронами здійснюватиме військовий відділ Окружної прокуратури в Любліні.

Воно стосується створення небезпеки для життя або здоров'я багатьох людей або майна у великих розмірах, що полягає у здійсненні польотів з використанням кількох БпЛА, які перетнули державний кордон Польщі без необхідного дозволу.

Дембець також спростувала інформацію про те, що розслідування стосується військових, які ухвалили рішення збивати дрони над територією Польщі. "Такої лінії в цьому провадженні немає", – сказала вона.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

У зв’язку з цим, керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія та Німеччина.

