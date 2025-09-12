Прокуратура Польши официально начала расследовать падение российских дронов

В Польше приняли официальное решение о начале расследования в отношении российских дронов, которые в ночь на среду влетели в воздушное пространство страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Как сообщила в пятницу журналистам прокурор Йоланта Дембец, расследование инцидента с дронами будет осуществлять военный отдел Окружной прокуратуры в Люблине.

Оно касается создания опасности для жизни или здоровья многих людей или имущества в крупных размерах, что заключается в осуществлении полетов с использованием нескольких БпЛА, которые пересекли государственную границу Польши без необходимого разрешения.

Дембец также опровергла информацию о том, что расследование касается военных, которые приняли решение сбивать дроны над территорией Польши. "Такой линии в этом производстве нет", – сказала она.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

В связи с этим, руководителей российских посольств "вызвали на ковер" Швеция, Финляндия, Испания, Нидерланды, Чехия и Германия.

