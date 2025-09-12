Захарова обурилась через виробництво палива для українських ракет у Данії

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарова сказала, що Москва вживе заходів у відповідь на плани виробляти ракетне паливо для України в Данії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

На брифінгу в пʼятницю Захарова сказала, що Росія "продовжить твердо і жорстко відстоювати свої законні інтереси" та "вживе адекватних військово-технічних заходів" для запобігання загроз своїй нацбезпеці.

Вона також заговорила про "ворожий мілітаристський курс Копенгагена, який саботує разом з низкою інших найбільш агресивно налаштованих до Росії країн зусилля з політико-дипломатичного врегулювання української кризи".

"Це несе ризики додаткової ескалації", – додала речниця російського МЗС.

На початку вересня стало відомо, що українська компанія Fire Point, яка є виробником крилатих ракет "Фламінго", розпочне виробництво палива для ракет великої дальності в Данії.

Наприкінці серпня писали, що Данія у найближчі тижні запросить до запуску виробництва на своїй території першу компанію українського оборонно-промислового комплексу, а до кінця 2025 року таких стане ще більше.