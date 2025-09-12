Захарова возмутилась из-за производства топлива для украинских ракет в Дании

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захарова сказала, что Москва примет меры в ответ на планы производить ракетное топливо для Украины в Дании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

На брифинге в пятницу Захарова сказала, что Россия "продолжит твердо и жестко отстаивать свои законные интересы" и "примет адекватные военно-технические меры" для предупреждения угроз своей нацбезопасности.

Она также заговорила о "враждебном милитаристском курсе Копенгагена, который саботирует вместе с рядом других наиболее агрессивно настроенных к России стран усилия по политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса".

"Это несет риски дополнительной эскалации", – добавила спикер российского МИДа.

В начале сентября стало известно, что украинская компания Fire Point, которая является производителем крылатых ракет "Фламинго", начнет производство топлива для ракет большой дальности в Дании.

В конце августа писали, что Дания в ближайшие недели пригласит к запуску производства на своей территории первую компанию украинского оборонно-промышленного комплекса, а до конца 2025 года таких станет еще больше.