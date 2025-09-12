Зеленский встретился с новой главой МИД Британии в рамках ее первого зарубежного визита

Президент Владимир Зеленский в пятницу провел встречу в Киеве с новым министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер, для которой это первый зарубежный визит в должности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал на Х.

Глава государства поблагодарил Купер за то, что свой первый визит она совершила в Украину, назвав это "действительно сильным сигналом поддержки".

Он добавил, что обсудил с главой британского МИД дальнейшие шаги в рамках "коалиции решительных" и разработку гарантий безопасности, дальнейшую оборонную поддержку, в частности производство в Британии украинских дронов-перехватчиков.

Также Зеленский поблагодарил за последний пакет британских санкций против России и выделение 142 млн фунтов стерлингов для подготовки к зиме.

Напомним, первый разговор, который провела новая глава Министерства иностранных дел Великобритании Иветт Купер, был с главой украинского МИД Андреем Сибигой.

Неделю назад Купер возглавила британский МИД, а Дэвид Лемми, занимавший пост главы МИД, стал новым министром юстиции и вице-премьер-министром.