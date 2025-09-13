Из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в Х, пишет "Европейская правда".

"В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины начата работа военной авиации в нашем воздушном пространстве". – предупреждает командование.

"Польские и союзные самолеты действуют в нашем пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности", – добавляют там.

В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Кроме того, закрыт аэропорт Люблина.

"В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов", – сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.

Стоит отметить, что из западных областей воздушную тревогу пока объявлено в Волынской области.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские дроны могли вторгнуться на территорию Польши "по ошибке".