У Литві піднімали винищувачі НАТО через російські літаки

Литовська армія повідомила, що 13 вересня російські літаки порушили правила польоту, тому були підняті винищувачі НАТО.

Заяву армії Литви наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили литовські військові, винищувачі НАТО піднімалися двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, які порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – йдеться в повідомленні.

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами та без планів польоту.

Нагадаємо, 13 вересня через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України було розпочато роботу військової авіації в повітряному просторі країни. Крім того, закрили аеропорт Любліна.

Як відомо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.