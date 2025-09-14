В Литве поднимали истребители НАТО из-за российских самолетов

Литовская армия сообщила, что 13 сентября российские самолеты нарушили правила полета, поэтому были подняты истребители НАТО.

Заявление армии Литвы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Как отметили литовские военные, истребители НАТО поднимались дважды.

"Они поднимались для наблюдения и сопровождения российских самолетов, которые нарушили порядок. Оба случая не были связаны с превентивными мерами в Польше из-за дронов", – говорится в сообщении.

Российские самолеты летели с выключенными радиолокационными автоответчиками и без планов полета.

Напомним, 13 сентября из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины была начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

Как известно, в ночь на 10 сентября во время нападения России на Украину российские беспилотники по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический Альянс решил начать операцию под названием "Восточный часовой" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.