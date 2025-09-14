У посла Украины в Албании случился сердечный приступ – сейчас он находится в больнице.

Об этом пишет "Балканский обозреватель" со ссылкой на информацию из собственных источников в полиции и больнице, передает "Европейская правда".

Как отмечается, посол Украины в Албании Владимир Шкуров перенес инфаркт во время частного визита в туристическое село Воскопоя, что в районе Корча.

Сразу после возникновения проблем со здоровьем посла срочно доставили в региональную больницу Корчи, где ему оказали первую медицинскую помощь.

Собеседники издания в больнице сообщают, что состояние его здоровья в настоящее время стабильное, но ожидается, что его переведут в больницу в Тиране для более специализированного лечения.

А собеседники в местной полиции подтверждают, что посол не находился с официальным визитом и не имел рабочей встречи в регионе Корча, а частным образом посетил туристическое место Воскопои вместе со своей женой.

