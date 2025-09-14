У Німеччині закликають НАТО терміново закупити безпілотники для захисту від Росії

Заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Норберт Реттген закликав до реалізації програми закупівлі оборонних безпілотників після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Його слова цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

Реттген заявив, що НАТО потребує безпілотників для захисту від російських дронів. За його словами, це ще більше стосується Німеччини, яка "практично не має можливостей" у цій сфері.

"Федеральний уряд повинен якомога швидше розпочати програму закупівель", – вважає заступник глави фракції ХДС/ХСС у Бундестазі.

Також він наголосив, що НАТО не може і не буде терпіти, щоб Росія вторглася в повітряний простір країн НАТО, грубо порушуючи міжнародне право, з метою нападу на Україну.

"НАТО має якомога швидше забезпечити себе відповідним обладнанням. Це означає, що з безпілотниками не можна постійно боротися за допомогою складних і дорогих систем традиційної протиповітряної оборони", – акцентував він.

Реттген додав, що співпраця з Україною щодо цього питання була б хорошим варіантом.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Окрім безпілотників РФ у Польщі, такий інцидент трапився також й у Румунії. У суботу, 13 вересня, румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.