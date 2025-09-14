В Германии призывают НАТО срочно закупить беспилотники для защиты от РФ

Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Норберт Реттген призвал к реализации программы закупки оборонных беспилотников после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши.

Его слова цитирует Tagesschau, передает "Европейская правда".

Реттген заявил, что НАТО нуждается в беспилотниках для защиты от российских дронов. По его словам, это еще больше касается Германии, которая "практически не имеет возможностей" в этой сфере.

"Федеральное правительство должно как можно скорее начать программу закупок", – считает заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

Также он подчеркнул, что НАТО не может и не будет терпеть, чтобы Россия вторглась в воздушное пространство стран НАТО, грубо нарушая международное право, с целью нападения на Украину.

"НАТО должно как можно скорее обеспечить себя соответствующим оборудованием. Это означает, что с беспилотниками нельзя постоянно бороться с помощью сложных и дорогостоящих систем традиционной противовоздушной обороны", – подчеркнул он.

Реттген добавил, что сотрудничество с Украиной по этому вопросу было бы хорошим вариантом.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

Кроме беспилотников РФ в Польше, такой инцидент произошел также и в Румынии. В субботу, 13 сентября, румынские власти выпустили сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.