Санчес поддержал пропалестинских протестующих на финале велогонки

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в воскресенье, 14 сентября, что он восхищается пропалестинскими протестующими, чьи демонстрации вдоль маршрута велогонки Vuelta a Espana заставили некоторых гонщиков угрожать покинуть соревнования.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В связи с запланированными масштабными демонстрациями, в воскресенье, 14 сентября, было задействовано более 1000 полицейских, когда велосипедисты достигли финального этапа 21-дневной гонки в столице, Мадриде.

Протесты, направленные против команды Israel-Premier Tech из-за действий Израиля в секторе Газа, прервали несколько этапов гонки, которая закончилась в 19:00 по местному времени.

"Сегодня завершается Vuelta. Мы выражаем уважение и признание спортсменам и восхищение испанским народом, который мобилизуется ради справедливых дел, таких как Палестина", – заявил Санчес.

Фото: Reuters

Испания, которая признала Палестинское государство в мае 2024 года, открыто критикует военную кампанию Израиля в Газе, а правительство Санчеса в начале этого месяца объявило о новых мерах, направленных против поставок израильского военного снаряжения.

Отметим, что эти шаги могут повлиять и на военную помощь Израилю со стороны США, которые имеют две военные базы на юге Испании. Поэтому Государственный департамент США выразил обеспокоенность таким решением страны.

После того, как Израиль в ответ запретил въезд двум министрам испанского правительства, Испания отозвала для консультаций своего посла в Тель-Авиве.

