Сикорский об эффективности ПВО Польши: "По украинским меркам – 100% успех"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что сбивание трех-четырех из 19 российских дронов польской ПВО "по украинским меркам" могло бы считаться полным успехом.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, пишет "Европейская правда".

Сикорский заявил, что хотя беспилотники, вторгшиеся в Польшу на прошлой неделе, были способны перевозить боеприпасы, они не были загружены взрывчаткой.

"Интересно, что все они были неисправными, что, по моему мнению, свидетельствует о том, что Россия пыталась проверить нас, не начиная войны", – отметил он.

Польский министр отверг предположение, что польская противовоздушная оборона была не готова к вторжению, учитывая, что некоторые беспилотники пролетели вглубь польской территории, а по сообщениям, было сбито только три или четыре из примерно 19.

"Дроны не достигли своих целей, и был нанесен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло в Украине, по украинским определениям, это считалось бы 100% успехом", – сказал он.

По последним данным, фрагменты российских дронов были найдены в 17 населенных пунктах на территории пяти воеводств Польши, больше всего – 10 – в Люблинском воеводстве.

На этом фоне Североатлантический альянс решил начать операцию под названием "Восточный страж" (Eastern Sentry) для укрепления своего восточного фланга.

14 сентября польский президент Кароль Навроцкий подписал решение, которое позволяет иностранным вооруженным силам оставаться на территории его страны в рамках Eastern Sentry.