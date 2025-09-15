Спікер Джонсон чекає на співпрацю з Білим домом, щоб вдарити санкціями по РФ

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив про готовність Конгресу працювати над запровадженням санкцій проти Росії задля припинення війни.

Про це він сказав у інтервʼю CBS News, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про ініціативу сенатора Ліндсі Грема включити санкційний законопроєкт до резолюції про подальше фінансування уряду, Джонсон заявив, що "відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів".

"Відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і, думаю, відповідні санкції проти Росії вже давно назріли. На мою думку, у Конгресі є велике бажання це зробити, тому ми готові співпрацювати з Білим домом і нашими колегами з Сенату в Палаті представників, щоб це здійснити, і я особисто дуже хочу це зробити", – заявив він.

На прохання уточнити, чи очікує він на схвалення американського президента Дональда Трампа, Джонсон зазначив, що "президент повинен підписати все, що ми робимо, як закон".

"Це має бути партнерство, але ми покладаємося на головнокомандувача. Я маю на увазі, що президент є сильним і рішучим лідером на світовій арені (...) Усі в Америці хочуть, щоб це кровопролиття закінчилося, і президент Трамп домагається цього", – додав він.

13 вересня Трамп написав у Truth Social, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.

Перед тим він вкотре заявив, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".

А 14 вересня Трамп вкотре висловив претензію до європейських країн через купівлю ними російської нафти, а також згадав про санкції проти РФ у цьому контексті.