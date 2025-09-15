Спикер Джонсон ждет сотрудничества с Белым домом, чтобы наложить санкции на РФ

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о готовности Конгресса работать над введением санкций против России для прекращения войны.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос об инициативе сенатора Линдси Грэма включить санкционный законопроект в резолюцию о дальнейшем финансировании правительства, Джонсон заявил, что "отчаянные времена требуют отчаянных мер".

"Отчаянные времена требуют отчаянных мер, и, думаю, соответствующие санкции против России уже давно назрели. По моему мнению, в Конгрессе есть большое желание это сделать, поэтому мы готовы сотрудничать с Белым домом и нашими коллегами из Сената в Палате представителей, чтобы это осуществить, и я лично очень хочу это сделать", – заявил он.

На просьбу уточнить, ожидает ли он одобрения американского президента Дональда Трампа, Джонсон отметил, что "президент должен подписать все, что мы делаем, как закон".

"Это должно быть партнерство, но мы полагаемся на главнокомандующего. Я имею в виду, что президент является сильным и решительным лидером на мировой арене (...) Все в Америке хотят, чтобы это кровопролитие закончилось, и президент Трамп добивается этого", – добавил он.

13 сентября Трамп написал в Truth Social, что готов ввести серьезные санкции против России, если это сделают все страны НАТО и если они прекратят покупать российскую нефть.

Перед этим он в очередной раз заявил, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "иссякает".

А 14 сентября Трамп в очередной раз высказал претензию к европейским странам из-за покупки ими российской нефти, а также упомянул о санкциях против РФ в этом контексте.